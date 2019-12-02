شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فيتنام: زيارة الرئيس السيسى ساهمت فى دفع العلاقات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير فيتنام بالقاهرة، تران ثانه كونج، على عمق العلاقات المصرية الفيتنامية على جميع المستويات، مشيراً إلي أن تاريخ العلاقات بين البلدين يمتد لأكثر من 55 عاماً.

وأضاف السفير الفيتنامي، خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال اليوم، أن الزيارات المتبادلة للرئيسان المصري والفيتنامي ساهمت بشكل كبير فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتا أن حجم التبادل التجاري بلغ 472 مليون دولار في 2018 حيث تستورد مصر ما قيمته 439 مليون دولار فيما تستورد فيتنام من مصر صادرات تقدر بنحو 33 مليون دولار.

وأشار كونج إلي أن هناك فرص واعدة للتعاون التجاري بين البلدين خاصة وان فيتنام تمثل سوق كبير للمنتجات المصرية وسوق جاذب للاستثمار وذلك بفضل ما تم توقيعه من اتفاقيات للتجارة الحرة تصل لنحو 12 اتفاقية.

وقال إن فيتنام تشتهر بأنها من الدول المتقدمة فى التصنيع والتصدير خاصة في مجال الالكترونيات والملابس والأحذية والأثاث والأسماك والكاجو والقهوة والفلفل والأرز، لافتا إلى أن فيتنام جذبت استثمارات لنحو 116 دولة بأجمالي 27 ألف مشروعات تقدر استثماراتهم بحوالي 340 مليار دولار.

ومن جانبها أكدت تران ثانه بن، رئيسة قسم تسهيل التجارة بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، أن حجم التجارة بين مصر وفيتنام شهد نموا كبير وصل إلي 480 مليون دولار في 2018 مقارنة بـ315 مليون دولار فى 2016.

وأضافت، أن حجم التجارة بلغ خلال 10 أشهر الأولي من العام الجاري 400 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل بنهاية 2019 إلي 500 مليون دولار.

وقالت إن فيتنام تولي أهتماما كبيرا بتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خاصة في التصدير إلي السوق الافريقية، مشيرة أن مصر بوابة ومدخل هام للصادرات الفيتنامية لأسواق إفريقيا ومنها الأسماك والأرز والقهوة والملابس الجاهزة، لافتا إلى أن حجم تجارتهم مع افريقيا لا تتعدي 1% بالرغم ان قطاع التصدير حقق معدلات نمو كبيرة بلغ 13.5% ليصل إلي 244 مليار دولار فيما بلغت الواردات 237 مليار دولار.

وأضافت أن فيتنام جذبت استثمارات خارجية في عام 2018 تقدر بنحو 35.5 مليار دولاربجانب توقيع 12 اتفاقية مع 55 دولة من بينها 17 دولة من مجموعة الـ20، وكافة دول مجموعة الـ 7.

وأكد نجيين ماني بينج، رئيسة قسم التجارة الأفريقية بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، أن الحكومة الفيتنامية تولي أهتمام كبير بتشجيع الشركات الفيتنامية لزيارة لمصر لبحث فرص نمو الصادرات ودعوة الجانبان المصري والفيتنامي للاشتراك فى المعارض الدولية بالبلدين.

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ودعت، الشركات الفيتنامية للاشتراك فى معرض صحاري بمصر العام المقبل كما دعت الجانب المصري للاشتراك فى معرض فيتنام إكسبو المتخصص فى الصناعات الغذائية والمزمع عقده في ابريل المقبل.

وأكد عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو جمعية رجال الأعمال، أن التجربة الفيتنامية في التصدير "نموذج" يجب الاستفادة منه فى زيادة الصادرات المصرية من خلال التعرف على الحوافز والتيسيرات التي تقدمها للمصدرين، مشيراً أن فيتنام حافظة علي تحقيق معدلات نمو فى الصادرات بنسبة 63% خلال 4 سنوات.

وأقترح الدمرداش، عمل توئمة بين المعاهد الزراعية البحثية في مصر وفي فيتنام بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين الحجر الزراعي فى البلدين، لافتا إلى أن هناك مجالات واعدة للتعاون المشترك فى الاستثمار فى الصوب الزراعية والمزارع السمكية بجانب التصنيع الغذائي.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية نجحت فى ادخال البرتقال إلي السوق الفيتنامية ونسعي إلي تصدير العديد من المنتجات الرزاعية منها البصل والرومان والعنب والبطاطس بجانب تصدير البلح والتفاح المصري للسوق الفيتنامية، مضيفا أن هناك مجالات للتعاون المشترك والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة فى مجال الصناعات الغذائية بجانب أمكانية التعاون في المجال السياحي بين البلدين.

وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أن فيتنام تعد الدولة رقم 3 في تصدير الأرز فى العالم حيث تنتج سنويا 32 مليون طن أرز.

وأشار النجاري، إلي أهمية تعزيز التعاون المصري الفيتنامي فى المجال الزراعي خاصة فى زراعة الأرز وبرامج ترشيد استهلاك المياه في الزراعة وادخال الطاقة الجديدة والمتجددة فى نظم الري والاستفادة من قش الأرز وتدوير المخلفات الزراعية بجانب الزراعات العضوية والصوب الزراعية.

وأكد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن هناك توافق كبير بين البلدين فى الوصول بحجم التجارة إلي مليار دولار في 2025، مضيفاً أن الرئيس السيسي يولي أهتماما كبيرا بملف الصادرات وفتح أسواق جديدة وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة مع كافة الدول.

وطالب المدير التنفيذي للجمعية بقيام الجانب الفيتنامي بترشيح منظمة أعمال فيتنامية مماثلة لجمعية رجال الأعمال من أجل العمل على دفع العلاقات بين القطاع الخاص من خلال توقيع بروتوكول تعاون لتسهيل تبادل المعلومات عن حجم السوقين المصري والفيتنامي وفرص التصدير ومجالات الاستثمار والدول المنافسة لمصر فى فيتنام.