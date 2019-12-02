ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والتأمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.33% رابحا 5.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.85 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والتأمين والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.5 مليون سهم بقيمة 727.1 ألف دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.01% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.88%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 6.16% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.61%. كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.29% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 9.72%.

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