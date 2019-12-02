طارق الملا: التحول الرقمى ركيزة أساسية فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر قطعت شوطاً كبيرا فى الإصلاح الاقتصادى وإجراء إصلاحات هيكلية فى مختلف القطاعات ساهمت فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى لمصر ولا سيما فى إطار تنفيذ برنامج مصرى شامل للإصلاح الاقتصادى فى إطار استراتيجية مصر 2030 بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة.

وجاء ذلك خلال كلمة المهندس طارق الملا أمام جلسة حوارية بعنوان ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2019 المنعقد حالياً تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف الملا أن الوزارة فى إطار مواكبة استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة فقد قطعت خطوات كبيرة فى تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع برؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز انطلاقاً من مسئولية القطاع فى تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الجارية، ودوره كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح أن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف تنفيذ إصلاحات مهمة فى كافة مجالات صناعة البترول ومواكبة التقدم التكنولوجى المستمر فى هذه الصناعة ودعم التحول الرقمى، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير والتحديث وتخريج القيادات.

وأشار إلى أن هذا المشروع الطموح راعى طبيعة قطاع البترول الفريدة واعتماده بشكل أساسى على استخدام أحدث التقنيات فى أنشطته المختلفة، ولذلك حرصت الوزارة على اعداد وتنفيذ برنامج مختص بإنشاء منظومة رقمية متكاملة للمساهمة فى دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات والمساعدة فى مواجهة الأزمات من خلال إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات الموجودة حالياً فى الشركات المختلفة ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.

وأضاف أن هذا البرنامج يأتى لتحقيق أهداف الوزارة فى دعم التحول الرقمى فى كافة أعمال القطاع لافتاً الى التوسع فى استخدام نظام ERP فى شركات القطاع المختلفة وربطها معاً من خلال هذا النظام لسرعة تداول المعلومات وتيسير اتخاذ القرار، مشيرا إلى تطبيق برامج تخطيط الموارد بالتعاون مع الشركات العالمية مثل شركة ساب للحد من استخدام المعاملات الورقية فى جميع الشركات وإتاحة مصدر واحد فقط للمعلومة مما يزيد من دقة التقارير وسرعة إنجاز المعاملات.

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وأضاف أنه جارى الاعداد لإطلاق مشروع بوابة مصر الالكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية والتى تتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للبحث عن الثروات البترولية، والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار.

وأشار إلى الاهتمام بتوظيف البرمجيات فى مختلف أنشطة القطاع والتى تشمل التحكم فى المنظومة الصناعية، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتحليل البيانات بما يسمح باستمرار واستدامة الانتاج والتصدى للأحداث الاستثنائية بشكل استباقى، وتحليل البيانات بشكل فورى وإصدار التقارير لدعم متخذى القرار، وتعزيز الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات العاملين بالقطاع وبرامج التدريب ورفع الكفاءة، وقواعد البيانات المالية المجمعة لقطاع البترول، فضلاً عن تحسين خدمات المواطنين وحل الشكاوى، وقواعد البيانات الخاصة بالمستثمرين والموردين لتيسير الإجراءات وإتاحة فرص متميزة للاستثمار، فضلاً عن المساهمة فى إجراء التصميمات الهندسية والمسح أشعه الليزر.

وأشار الوزير فى ختام كلمته إلى أن رؤية الوزارة للتطوير والتحديث تتبنى تنفيذ برنامج لتأهيل الكوادر البشرية والعناصر الشابة وتمكينها من ممارسة أدوار حيوية وإعدادها للقيادة إيماناً بأن التكنولوجيا بمفردها ودون كوادر بشرية مؤهلة لن تحقق الأهداف المرجوة وأن الاصلاح الحقيقى على أرض الواقع هو الذى يبدأ من العنصر البشرى مؤكدا التزام الوزارة المستمر بمواكبة التطور العالمى السريع بمختلف الأنشطة والمجالات التى قد تؤثر على أنشطة ومختلف عناصر قطاع البترول المصرى.

كما شهد المهندس طارق الملا فعاليات الجلسة النقاشية الموسعة عن جهود وزارة البترول لتوظيف تكنولوجيا المعلومات ودعم التحول الرقمى لرفع كفاءة الأداء في مختلف انشطة البترول والغاز، حيث شارك بالجلسة كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبي والمهندس كريم بدوي مدير عام شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط والمهندسة هدي منصور مدير عام شركة ساب مصر للحلول الرقمية.