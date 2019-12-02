جي بي مورجان ينهي جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 02-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في جلسة اتسمت بالتذبذب الضعيف، ليستقر السهم بالقرب من أعلى مستوياته وليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.30 نقطة ليغلق عند سعر 131.76 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، وتداولاته بمحاذاة خط ميل صعودي بالمدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نتوقع عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 127.30، ليستهدف مستوى المقاومة 135.00. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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