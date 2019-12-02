جونسون آند جونسون ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 02-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -0.26 نقطة ويستقر عند سعر 137.49 دولار، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، بهدف مهاجمة مستوى المقاومة المهم 138.67، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 148.96 إلى 122.01)، وسط استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 138.67، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 142.57 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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