شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل – 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 134.88، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 105.88 إلى 152.82)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.68 نقطة ليستقر عند سعر 134.45 دولار.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 134.88، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 129.34 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه