شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.47% بما يعادل 0.29 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 20.08 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 19.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 21.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد