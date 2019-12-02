شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: المملكة من أوائل الدول العشرة في التسوق وعمليات الشراء الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

- المملكة أصبحت في مقدمة الدول بفضل المشاريع الجديدة

- لم ننجح في تسويق حقيقتنا وقصتنا خارجياً

قال وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أننا لم ننجح في تسويق حقيقتنا وقصتنا خارجياَ.

وأضاف وزير التجارة خلال كلمته التى ألقاها بالجلسة الحوارية بمنتدى الإعلام السعودي حول حضور المملكة المهم في خارطة الاستثمارات الدولية : "لا يمكن جذب الاستثمار بدون وجود بيئة جاذبة، والمملكة أصبحت في مقدمة الدول بفضل المشاريع الجديدة".

وقال القصبي: نفتخر بالإنجازات التي حققناها، وبحسب تقرير البنك الدولي المملكة الأولى عالميًا والأكثر تقدماً وإصلاحاً، وذلك تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات سمو ولي العهد وجهود زملائي أصحاب المعالي الوزراء.