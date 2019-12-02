شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.76% بختام تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية، وسط انخفاض أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 11.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.521 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 142.1 مليون ورقة مالية بقيمة 658.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.51%، والعرب على 10.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.83%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 73.3 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 24.7 جنيه، 6.1 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 13537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 16018 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5022 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.37% ليغلق عند عند مستوى 478 نقطة، وارتفعت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 116 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.