شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم والملوخية جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين2-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار الطماطم بين 2-4 جنيها للكيلو، تراوح سعر كيلو البطاطس بين ما بين 3-8 جنيهات، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 5-7 جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 –3.5 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين4-5جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنيها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.