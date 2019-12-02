شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر: نشاط مصانع منطقة اليورو ينكمش فى نوفمبر لكن الأسوأ قد يكون انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انكمش نشاط التصنيع بمنطقة اليورو لعاشر شهر على التوالى فى نوفمبر بالرغم من أن مصانع التكتل التى واجهت صعوبات قد تكون خرجت من كبوتها، إذ أن المؤشرات ذات النظرة المستقبلية فى المسح الذى نُشرت نتائجه اليوم الاثنين يبدو أنها غادرت مستوياتها الدنيا.

ومنذ فبراير، تقبع القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديرى المشتريات تحت مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، لكنها بلغت 46.9 متجاوزة 45.6 المسجل فى أكتوبر وأعلى من تقدير أولى عند 46.6.

وصعد مؤشر يقيس الإنتاج، والذى يدخل فى قياس مؤشر مديرى المشتريات المجمع المقرر صدوره يوم الأربعاء ويعتبر مقياسا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 47.4 من 46.6.

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وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين فى آي.إتش.إس ماركت "بالرغم من أنه لا يزال يشير إلى تراجع بمعدل حاد، فإن مؤشر مديرى المشتريات لقطاع التصنيع مع ذلك يقدم بعض الإشارات المشجعة، والتى ستغذى التكهنات بأن الأسوأ انتهى بالنسبة للمنتجين فى منطقة اليورو".

وتعانى ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، من فترة ضعف، لكنها فى طريقها للنمو 0.2% فى ربع السنة الحالي، وذلك حسبما قال معهد إيفو الاقتصادى الأسبوع الماضي.

وفى وقت سابق، أظهر مؤشر مديرى مشتريات بالمصانع الألمانية أن قطاع التصنيع الشديد الاعتماد على التصدير انكمش بأبطأ وتيرة للشهر الثانى على التوالى فى نوفمبر.