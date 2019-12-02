شكرا لقرائتكم خبر عن عودة منطقة الصف الاستثمارية للحياة بعد توقف 19 عاما والان مع تفاصيل الخبر
تعرف على تفاصيل المنطقة الاستثمارية فى الصف بمحافظة الجيزة، والتى صدر قرار إنشائها منذ 19عاما، وعانت من تعثر كبير طوال السنوات الماضية حتى تم أخيرا الانتهاء من بنيتها.
1- تعد من أكبر المناطق الاستثمارية فى الشرق الأوسط على مساحة 172 ألف متر.
2- تم انفاق نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ البنية الأساسية للمنطقة .
3- ستتضمن المنطقة الاستثمارية فى الصف تنفيذ 225 مشروعا ما بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى .
4- ستوفر المنطقة نحو 3500 فرصة عمل مباشرة .
5- صدر قرار إنشاء المنطقة بقرار رئيس الوزراء رقم 2485 لسنة 2010 .
6-المنطقة تضم مركزًا لخدمات المستثمرين ومبنى ريادة الأعمال، ومركزًا حضريًّا للمرأة، إضافة إلى مبان أخرى للخدمات والأنشطة المصرفية والمؤتمرات، بحيث سيتولي المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة.
7- ويتولى مجلس إدارة المنطقة إدارتها، ويتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.
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