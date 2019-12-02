شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد رسالة وزير البترول للعاملين بالقطاع بمناسبة أسبوع السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالشكرلجميع العاملين بقطاع البترول وذلك علي المجهود المبذول خلال العام الحالي.

وأكد الملا، أن العالم يشهد بهذا المجهود الرائع للعاملين بقطاع البترول، مضيفا: أنهم يختتمون هذا العام بأسبوع السلامة وهو عبارة عن مجموعة من الأنشطة تبدأ من الشركات مرورا بمجموعة من ورش عمل المختلفة والتى تنتهي باليوم الأخير بمؤشرات أداء يتم متابعتها خلال العام المقبل .

وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال توجيه رسالة إلي العاملين بقطاع البترول بمناسبة اسبوع السلامة، أن السلامة تعد من أهم الانشطة والتحديات التي يمر بها قطاع البترول والتي من خلالها يتم تنفيذ أداء الأعمال بسلامة قائلا: "حتى يعود العاملين فى قطاع البترول فى نهاية اليوم بسلام الي ذويهم وفي نفس الوقت الحفاظ علي المنشآت والأنشطة وتتم في سلام وبالتالي يعود علي المجتمع الذي نعمل به ".

Advertisements

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلي أهمية نشر السلامة كثقافة عن طريق الوعي وأن تكون جزء مكمل من أدائنا، لافتا إلى أنه خلال أسبوع السلامة نوع من الرمز للأهتمام بتنفيذ معايير السلامة "مش بس في شغلنا بل في حياتنا اليومية ".

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه كلما زاد النشاط الخاص بقطاع البترول أصبحت التحديات أكبر وبنحتاج للتوعية والألتزام بشكل أكبر، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي تم تنفيذ مجموعه من ورش عمل كما تم تخصيص فرق للتدريب حيث تم اختارها بعناية وكما قامت مجموعة من الشركات العالميىة للتدريب علي الأمن الصناعي والبيئة والسلامة في الداخل، موضحا أن معايير السلامة تدخل في مؤشرات تقييم الأداء للموظفيين والعاملين كجزء أساسي في معايير التقييم لكل العاملين بقطاع البترول قائلا: "أسبوع السلامة فرصة للحديث عن مختلف التحديات التي نمر بها وأن تكون الثقافة منتشرة من التدرج الوظيفي من أكبر مسئول إلي أصغر زميل في القطاع".

واختتم الوزير رسالته للعاملين بقطاع البترول،"بتمني دائما السلامة لكل الزملاء في القطاع والاستمرار من أجل وطننا الغالي والريادة وتقديم كل ما يحتاجه الوطن الغالي من إنتاج وتنمية اقتصادية والحفاظ علي سلامة العاملين والاستثمارات والمجتمع".