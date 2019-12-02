شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف مكاسبه قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، يأتي هذا الارتفاع قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن قطاع الصناعات التحويلية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع ، بعد نموه بأفضل من التوقعات خلال الربع الثالث.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 98.38 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.27 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.27 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 98.54 نقطة.

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وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بحوالي واحد بالمئة ، فى رابع مكسب شهري خلال الخمسة أشهر الأخيرة ، بفضل تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعزز المكاسب الشهرية توالي البيانات الاقتصادية فى واشنطن ،والتي قلصت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدى متانة مسار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من هذا العام.

تصدر القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع مستوي 52.2 نقطة بنفس القراءة الأولية ، وقراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 49.2 نقطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر من مستوى 48.3 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.