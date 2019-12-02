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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ،لتسجل أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى ضعف الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.
تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى مستوي 16.82$ الأدنى فى أسبوع ، من مستوي الافتتاح عند 16.98$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.01$.
حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
على صعيد تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر ،فقدت أسعار الفضة نسبة 6% ، فى ثاني خسارة شهرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، بفعل الأداء القوي للعملة الأمريكية ،وضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة فى ظل تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.
ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين فى مستهل جلسات الأسبوع ، بعد بيانات صينية إيجابية ، حسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وقلصت مستويات الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.
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