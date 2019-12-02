شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 3 جلسات بعد بيانات صينية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع تحسن شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية ، بعد بيانات صينية إيجابية قلصت مخاوف تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد تسجيل أعلى مستوى فى أربع سنوات فى وقت سابق من جلسات الأسبوع.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.1% ، ليستأنف مكاسبه الأسبوعية ،التي توقفت الأسبوع السابق للمرة الأولى خلال سبعة أسابيع ، دعم تلك المكاسب أنباء إيجابية عن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار جلستين ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

زاد نشاط المصانع الصينية فى تشرين الثاني/نوفمبر إلى مستوي 51.8 نقطة ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 51.5 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 51.7 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ، تأتي تلك الزيادة بفضل تحسن مستويات الطلب المحلي وسط إجراءات تحفيز حكومية.

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هذا ويركز المستثمرين بمعظم الأسواق إلى حد كبير على تطورات التجارة العالمية ، حيث تواصل الولايات المتحدة والصين محاولات التوصل إلى ما يعرف بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وكان من المتوقع منذ فترة ليست بالقصيرة أن يتوصل أكبر اقتصادين فى العالم إلى اتفاق من أجل تجنب فرض الحكومة الأمريكية تعريفة إضافية بنسبة 15% على بضائع صينية بقيمة 156 مليار$ فى 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وحتى الآن لم تتوصل البلدين إلى اتفاق على شروط الصفقة التجارية المحدودة ، مع إصرار بكين على ضرورة إلغاء جميع الرسوم المفروضة على البضائع الصينية كجزء من أي اتفاق.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأني المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال خمسة جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد تسجيله فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,154.26 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 0.4 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.2%.