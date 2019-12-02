شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بجانب تباطؤ الطلب على الأصول الآمنة عقب بيانات صينية إيجابية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,453.94$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,464.24$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,464.25$.

حقق المعدن الأصفر "الذهب"يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،و سجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,466.56$ للأونصة ، بعد تراجع مستويات الدولار وتوقف صعود الأسهم الأمريكية.

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وعلى صعيد تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 3.25% ، فى ثاني خسارة شهرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، بفعل الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، و ضعف طلب المعدن كملاذ آمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت يوم الجمعة ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

أظهرت فى بكين ،نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني بمستوي 51.8 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،بأعلى وتيرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 51.5 نقطة ، فى علامة إيجابية لتعافي نمو ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 0.88 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 895.6 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.