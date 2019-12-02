شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع بعد اتساع نشاط المصانع فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ،بدعم بيانات أظهرت اتساع نشاط المصانع الصينية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، بالإضافة إلى تلميحات بأن تحالف " أوبك بلس " قد يعمق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع هذا الأسبوع.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 2.6% إلى مستوي 56.65$ ، من مستوى إغلاق الجمعة عند 55.22$، وسجل أدنى مستوي عند 55.64$ ،وصعد بحوالي 2.1% خام برنت إلى مستوي 62.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.74$ ، وسجل أدنى مستوي عند 60.73$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة نسبة 5.2% ،بأكبر خسارة يومية منذ الأول من آب/أغسطس الماضي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 55.04$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4% ،بأكبر خسارة يومية منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 60.38$ للبرميل.

وتعاذ تلك الخسارة الفادحة إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ،والتي قد تؤدي إلى تفاقم الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.75% على مدار تعاملات شهر تشرين الثاني / نوفمبر المنقضي ، فى أول مكسب شهري منذ حزيران/يونيو الماضي.

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بفضل تزايد الطلب المحلي وسط إجراءات تحفيز حكومية ،زاد نشاط المصانع الصينية فى تشرين الثاني/نوفمبر إلى مستوي 51.8 نقطة ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 51.5 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 51.7 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.

وتعد تلك الوتيرة هي الأعلى لنشاط قطاع الصناعات التحويلية فى الصين منذ كانون الأول / ديسمبر 2016، فى علامة إيجابية لتحسن النمو الاقتصادي فى أكبر مستورد للنفط فى العالم.

قال وزير النفط العراقي " ثامر الغضبان" يوم الأحد إن أوبك وحلفاؤها سينظرون فى إجراء تعميق اتفاق خفض المعروض الحالي بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك فى الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري بمقر المنظمة فى فيينا ،ويعقب هذا محادثات مع مجموعة من منتجي النفط المستقلين بقيادة روسيا ،فيما يعرف بتحالف "أوبك بلس".

وينفذ هذا التحالف العالمي اتفاقا بخفض المعروض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار/مارس 2020، بهدف تحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.