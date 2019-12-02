شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 62.50، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا لا نزال نرجح استمرار الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق المقاومة المذكورة والتحول نحو الارتفاع، مع الإشارة إلى أن الهدف الأول المنتظر يتواجد عند 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط