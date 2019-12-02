شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط تداولات إيجابية متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 57.40، فإن الضغط السلبي سيبقى قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 54.60 كمحطة أولى، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 51.80 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط