شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية طفيفة في محاولة للابتعاد عن مستوى 16.96، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، مدعومةً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 16.33، بينما يمثل الثبات دون 17.25 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط