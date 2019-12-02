شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ويحاول العودة إلى القناة الهابطة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10 بعد كسر المستوى السابق، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يعتمد على الثبات دون مستوى 1489.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1470.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط