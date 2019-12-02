شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً طفيفاً ليبتعد تدريجياً عن مستوى 1.1030، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بقية اليوم، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.0950، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 1.1065.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1065

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط