شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أرامكو: طلبات اكتتاب للمؤسسات بـ 38 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

قال المستشارون الماليون لأرامكو السعودية في بيان مشترك اليوم الاثنين إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة تزيد عن 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات من طرحها العام الأولي المزمع.

وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر تشرين الثاني ولدى المستثمرين حتى الرابع من ديسمبر كانون الأول للاكتتاب. وتخطط أرامكوا لبيع 1.5 بالمئة من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية إن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن.