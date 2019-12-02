روسيا والصين تدشنان أول خط أنابيب غاز بين البلدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

دشنت روسيا والصين أول خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى الصين بطول 3 آلاف كيلومتر.

ويربط خط الأنابيب «قوة سيبيريا» أكبر منتج للغاز الطبيعي مع أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

كانت شركة غازبروم الروسية وقعت في 2014 عقداً بقيمة 400 مليار دولار مع شركة البترول الوطنية الصينية لتزويد الصين بنحو 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 30 عاماً.

وستبدأ الشركة الروسية بضخ 10 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لتصل إلى أقصى طاقة بحلول 2025، على أن يكون الحد الأدنى لصادرات غازبروم للصين عبر الخط 5 مليارات متر مكعب في 2020 و10 مليارات متر مكعب في 2021 و15 مليار متر مكعب في 2022.

ولدى تدشين الخط، أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ الاثنين بافتتاح «تاريخي» لأول أنبوب غاز بين البلدين.

وقال بوتين عبر اتصال فيديو نقله التلفزيون الروسي إن هذا التدشين هو «حدث تاريخي فعلاً، ليس فقط لسوق الطاقة العالمية لكن قبل كل شيء لكم ولنا، لروسيا والصين».