شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أرامكو يستقطب أوامر اكتتاب بقيمة 38 مليار دولار من المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشارون الماليون لأرامكو السعودية فى بيان مشترك اليوم الاثنين إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة تزيد عن 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات من طرحها العام الأولى المزمع.
وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات فى 17 نوفمبر ولدى المستثمرين حتى الرابع من ديسمبر للاكتتاب.
وتخطط أرامكوا لبيع 1.5% من أسهمها فى صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.
وقالت سامبا كابيتال والأهلى كابيتال وإتش.إس.بي.سى العربية السعودية إن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن.
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