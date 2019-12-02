شكرا لقرائتكم خبر عن "نوبل إنرجى": حقل لوثيان الإسرائيلى يبدأ توريد الغاز بنهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالشركة المشغلة لحقل لوثيان، اليوم الاثنين، إن أكبر حقل بحرى للغاز الطبيعى فى إسرائيل، سيبدأ التوريد للسوق المحلية بنهاية الشهر الجارى، وهو ما تعقبه بفارق زمنى قصير صادرات لمصر والأردن.

وقال بنيامين زومر نائب رئيس الشؤون الإقليمية لدى نوبل إنرجى، التى مقرها تكساس "سنفتح الآبار خلال ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع ونبدأ توريد الغاز" مؤكدا تعهد الشركة ببدء الإنتاج بحلول نهاية 2019.

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وقال زومر خلال مؤتمر إسرائيل السنوى للطاقة والأعمال "قبل نهاية العام، سنبدأ التوريد السوق المحلية، وسنصدر لمصر وإسرائيل خلال الأسابيع التالية لذلك".

وساعد اكتشاف لوثيان فى 2010 فى تحويل إسرائيل إلى مصدر محتمل للطاقة، ووقع الشركاء فى لوثيان بالفعل اتفاقات تصدير كبيرة بمليارات الدولارات مع مصر والأردن.