شكرا لقرائتكم خبر عن الين يهوى وارتفاع الدولارين الأسترالى والنيوزيلندى بفضل بيانات صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل الين اليابانى لأقل مستوى فى ستة أشهر اليوم الاثنين فى حين ارتفع الدولاران النيوزيلندى والأسترالى إثر انتعاش مفاجئ لأنشطة القطاع الصناعى فى الصين أنعش الآمال فى آفاق أكثر إشراقا للاقتصاد العالمي.

واستقر اليورو قبل شهادة رئيسة البنك المركزى الأوروبى الجديدة كريستين لاجارد أمام البرلمان الأوروبى اليوم فى حين نزل الجنيه الاسترلينى مع اشتداد المنافسة فى الانتخابات البريطانية.

وحددت أحدث بيانات من الصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العام، وتيرة الحركة فى أسواق العملة، ونمت أنشطة المصانع فى الصين بأسرع وتيرة فى نحو ثلاثة أعوام فى نوفمبر وفقا لما أظهره مسح خاص للشركات صدر اليوم فى اعقاب بيانات رسمية إيجابية فى مطلع الأسبوع.

وأظهر المسح أن إجمالى الطلبيات الجديدة وإنتاج المصانع سجلا مستويات مرتفعة.

ونزلت العملة اليابانية إلى 109.73 ين مقابل الدولار وهو أقل مستوى منذ مايو وهبطت فى أحدث تعاملات إلى 109.63 ين.

Advertisements

كما صعدت العملات المرتفعة المخاطر بعد البيانات الصينية وزاد الدولار الأسترالى نحو 0.3 % إلى 0.6779 دولار أمريكي.

وارتفع الدولار النيوزيلندى لأعلى مستوى فى شهر عند 0.6460 دولار أمريكي.

وقال محللون إن العملة لقيت دعما أيضا من حديث عن تحفيز مالى لدعم اقتصاد نيوزيلندا.

واستقر اليورو عند 1.1017 دولار قبل شهادة لاجارد أمام البرلمان الأوروبى اليوم.

ونزل الاسترلينى خُمس نقطة مئوية إلى 1.2919 دولار بعدما أشارت استطلاعات للرأى إلى أن تقدم حزب المحافظين الحاكم تقلص قبل الانتخابات فى بريطانيا فى الثانى عشر من الشهر الجاري.