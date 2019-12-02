شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. 110 جنيهات للكندوز و125 جنيها للضأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 2-12-2019 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى .

واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.