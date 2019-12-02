شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13736 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1986 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 16317 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 5080 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليصل مستوى 533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1393 نقطة.
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