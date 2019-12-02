شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى ووزيرة الاستثمار يفتتحان المؤتمر الاقتصادى الإفريقى بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارق عامر: الاقتصاد المصرى حقق إنجازات مختلفة مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية سحر نصر: الشباب هم الثروة الحقيقية لافريقيا ويمثلون أكثر من 62 % من سكان القارة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا: افريقيا بها كل المقومات اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي..ونتطلع إلى شراكات مع رواد الاعمال في مجال الاقتصاد الرقمى

افتتحت طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، المؤتمر الاقتصادي الأفريقي، الذى ينظم سنويا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، وينعقد هذا العام بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ومن جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن التفاف الشعب وثقته في القيادة السياسية يعد العامل الرئيسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بهذه القوة ومواجهة التحديات، موضحا أن مصر تمكنت من تطوير البنية الاساسية لكي نصبح جاهزين للانطلاق ووضع الأساس للتنمية من إصلاح منظومة التعليم والصحة والصناعة، وحقق الاقتصاد المصري إنجازات مختلفة مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز 45 مليار دولار، وتراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى كلمتها، إلى أنه وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول التوقعات السكانية في العالم لعام 2019، يمثل الشباب فى قارة افريقيا نحو 62% من السكان، وهم يشكلون ثروة هائلة لأفريقيا، ستعزز نموها الاقتصادي، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع على قمة أولوياته الاستثمار في رأس المال البشرى وتمكين الشباب، وأدى التطبيق الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لخفض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أقل معدل في السنوات العشرة الأخيرة، بعد توسع الدولة في الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية، كثيفة العمالة، موضحة أنه تم تهيئة بيئة الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في قيادة الاقتصاد وخلق الوظائف للشباب والمرأة، وقامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاق مبادرة لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم لمشروعات سريعة النمو.

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وذكرت الوزيرة، أن مصر تركز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، التي توفر وظائف لائقة بالشباب، ومنح حوافز للشركات التي تقوم بالتدريب وإنشاء المدارس الفنية لتأهيل الشباب للعمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المرتبطة ببناء الإنسان، في مجالي الصحة والتعليم، ما يؤدي في النهاية لتحسين حياة المواطنين المصريين، خاصة الشباب.

وأكدت الوزيرة، أن الطريق الذي نتبعه في بناء القدرات وتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل هي عملية مستمرة لتحقيق نمو شامل يمكن للشباب من خلاله جني فوائد الاصلاح الاقتصادي، داعية إلى العمل على ازالة اى تحديات تواجه خلق وظائف للشباب في أفريقيا.

وقال آدم الحيرايكة، مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أنه يوجد في إفريقيا أصغر عدد من الشباب في العالم، وهذا يمثل فرصة هائلة اذا تم تسخيرها بشكل جيد من خلال زيادة الاستثمارات والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمهارات، مشيرا إلى أن أفريقيا بها كل المقومات اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادى.

وأشار فى كلمته نيابة عن الدكتورة فيرا سونجوي، السكرتيرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تتطلع إلى استكشاف شراكات مع رواد الاعمال في مجال الاقتصاد الرقمى.