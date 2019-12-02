الذهب ينزل بفعل قوة الدولار وبيانات صينية إيجابية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تحول المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عقب تقارير تفيد توسع القطاع الصناعي في الصين وفي الوقت الذي يتسبب فيه ارتفاع الدولار في ضعف الطلب على المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1459.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق، لامست الأسعار أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني.

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1466 دولارا.

وحفز المستثمرين لشراء الأسهم توسع غير متوقع لأنشطة المصانع خلال نوفمبر تشرين الثاني في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للذهب.

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وجاء ذلك عقب بيانات حكومية رسمية يوم السبت أشارت لنمو أيضا.

لكن طلب المستثمرين على الذهب تعرض لضغوط بفعل صعود الدولار مما يزيد تكلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.6 بالمئة إلي 16.93 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 896 دولارا وهبط ولبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1838.15 دولار.