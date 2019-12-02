شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف العربى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة محور رئيسى في التنمية العربية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف العربي خلال كلمته في حفل إصدار التقرير الرابع التنمية العربية "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات العربية دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة" أهم الاشكاليات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات العربية وهي تعدد التعريفات والمفاهيم الخاصة بالمشروعات الصغيرة حيث إن في الدولة الواحدة نجد أكثر من مفهوم لها، بالإضافة إلى ضعف منظمات التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيضا الدول العربية التي تعاني من أزمات سواء حروب أو أزمات داخلية مثل لبنان من الصعوبات التي تواجه تنمية المشروعات.
وأشار العربي إلى أن بعض الدول العربية تعاني من ضعف المنظومة الإحصائية وقواعد البيانات التي تتيح كيفية الاستفادة أو التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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