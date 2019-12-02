الصين تعلق طلبات سفن للجيش الأمريكى ردا على تشريع يدعم المحتجين بهونج كونج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إنها علقت مراجعة الطلبات المقدمة من سفن وطائرات الجيش الأمريكي لزيارة هونج كونج ردا على تشريع أقره النواب الأمريكيون دعما للمحتجين في المدينة الخاضعة لحكم بكين.

وفرضت الحكومة الصينية عقوبات أيضا على منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة، متهمة إياها بدعم الأنشطة المتطرفة العنيفة في هونج كونج حسبما قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية مقتضبة في بكين.

كانت الصين قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستتخذ "إجراءات مضادة حازمة" إذا واصلت الولايات المتحدة التدخل في هونج كونج.