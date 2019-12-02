شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: معرض cairo ict منصة تجمع شركاء التنمية من القطاع العام والخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بزيارة جناح شركة إن أي كابيتال القابضة وأيادي للإستثمار والتنمية والشركات التابعة، وذلك خلال فعاليات افتتاح معرض Cairo ICT 2019.

ومن جانبها قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن معرض cairo ict 2019 مظلة تلتقي تحتها الوزارت المصرية التى تعمل على تقديم خدماتها بشكل إلكتروني بهدف تيسير الحصول علي تلك الخدمات للمواطنين فضلًا عن السعي نحو تحقيق خطة التحول الرقمي، موضحة أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبري الشركات المعنية بالتكنولوجيا ممثلة عن القطاع الخاص ووزارات الحكومة ممثلة عن القطاع العام ليصبح منصة تجمع شركاء التنمية.

وأشارت السعيد إلي اهتمام الدولة بالتحول الرقمي ودعم تكنولوجيا المعلومات وذلك فيما يواكب التغييرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة حيث بدأت الدولة بالعمل علي العديد من مشروعات الميكنة وتطوير البنية التحتية للاتصالات لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى.

وشارك في الجناح عدد من الشركات ضمت شركة مدينة دمياط للأثاث، شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، شركة إنماء للتمويل، وشركة إيرجو ميديا فنتشرز .

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وتعتز مجموعة شركات إن أي كابيتال القابضة وأيادي للإستثمار والتنمية بدورهم الفعال في تحفيز النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة بشتى جوانب الاقتصاد المصري من خلال عملهم في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، مجال الصناعة و الإعلام وتكنولوجيا الإعلام.

قال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، "نحن سعداء بوجود شركاتنا ضمن مجموعة فعاليات النسخة الثالثة والعشرين للمؤتمر العالمى والمعرض الدولى للاتصالات Cairo ICT."

وقال محمد متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، "تشرفنا بزيارة الدكتورة هالة السعيد لجناحنا في المعرض ونأمل ان نرسخ مكانة ودور شركاتنا ضمن مجموعة بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية."