شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تنجز المنطقة الاستثمارية فى بنها بأقل من 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
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ونص القرار على أنه يرخص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المطور)، بإنشاء المنطقة الاستثمارية المشار إليها، وتُخصص لإقامة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والخدمات المكملة لها.
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كما نص القرار على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال المدة المحددة وبالبرنامج الزمنى المحدد.
وبحسب القرار فإن المنطقة الاستثمارية، بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، حيث تم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبحسب معلومات المنطقة فإنها تقام على مساحة 69 ألف متر مربع، حيث من المنتظر إنشاء 177 مصنعا توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، وهى من المناطق التى حظيت باهتمام كبير من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
كان مجلس إدارة هيئة الاستثمار بحسب بيان اليوم، اعتمد كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بالمنطقتين الاستثماريتين فى بنها وطرحها امام المستثمرين قريبا.
جدير بالذكر أنه سيتم الطرح بالتنسيق بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
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