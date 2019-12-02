شكرا لقرائتكم خبر عن "المنصور للسيارات" تحتفل بافتتاح مركز خدمة جديد لعملاء شيفروليه وأوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المنصور للسيارت بافتتاح أحدث مركز خدمة لعملاء شيفروليه وأوبل وذلك بمدينة نصر، ليضاف إلى شبكة مراكز خدمة عملاء المنصور للسيارات المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

حضر حفل الافتتاح المهندس طارق عطا – العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز والمهندس عادل خضر الرئيس التنفيذى لشركة المنصور للسيارات وأنكوش أرورا مدير العمليات بشركة المنصور للسيارات وزياد الرفاعي مدير عام التسويق وعدد من قيادات الشركتين.

ويقع مركز خدمة عملاء شيفروليه وأوبل الجديد فى قلب مدينة نصر بشارع الطيران داخل محطة وقود موبيل، وتبلغ مساحة المركز 1190 متر مربع، ويحتوى على مخزن لقطع الغيار وورشة إصلاح ومكاتب لخدمة العملاء.

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وفى هذا السياق، قال المهندس حازم فكرى – مدير المركز، إن المركز الجديد يقدم كافة خدمات الصيانة السريعة والمتوسطة للعملاء، والتى تشمل تغيير الزيت والفلاتر وخدمات CAR WASH وملحق به صالة انتظار عملاء مكيفة ومزودة بخدمة Wi Fi مجاني للعملاء، بالإضافة إلى باب داخلي مؤدي لكافيه circle k الملحق بمحطة التزود بالوقود.

وتابع "فكرى": وبمناسبة الافتتاح سيحصل العملاء على كارت تخفيض بقيمة 50% على المشروبات من كافيه circle k أثناء تواجدعم بالمركز لإجراء الصيانة.

يأتى افتتاح المركز الجديد ليضاف إلى مجموعة مراكز خدمات ما بعد البيع التي تحرص المنصور للسيارات دائما على تطويرها وتوسعة قاعدة انتشارها انطلاقا من شعارها "أنت فى أيد أمينة".