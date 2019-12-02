شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "التطويرية الغذائية" 6.7% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، المعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 6.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 2.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 29.2%، وارتفعت الإيرادات إلى 37.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 28.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وفي المُقابل، تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 2.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 3.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.