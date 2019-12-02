شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "لجام للرياضة" توصي بتوزيع أرباح بقيمة 26 مليون ريال عن الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2019، بقيمة 26.029 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 52.383 مليون سهم، بواقع 0.4969 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.97%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وسبق أن قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019، بقيمة 26.448 مليون ريال، وعن الربع الأول من العام 2019، بإجمالي 21.052 مليون ريال.

يُذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 9.2% إلى 48.81 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 53.76 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 184.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 143.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.