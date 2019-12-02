شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الكهربائية" تنتهي من المرحلة الأولى من برنامج شراء أسهم حوافز الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي عقد بتاريخ 25 أبريل الماضي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة الأسهم المشتراة 2.697 مليون سهم، بسعر شراء بلغ 14.41 ريالاً للسهم.

وكنتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ الصناعات الكهربائية حتى الآن بـ 187.133 سهم، من أجل برنامج أسهم حوافز الموظفين.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لهذه العملية.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر بالربع الثاني من العام الجاري إلى انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى انخفاض الطلب من قبل أحد العملاء الرئيسيين لأحد المنتجات الأساسية مما تسبب في انخفاض أسعار البيع وهامش الربح بسبب المنافسة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح 12.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.