شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يزيد من فرص الهبوط– تحليل -2-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تماشى سعر النحاس مع الاستقرار السلبي دون المقاومة المستقرة عند 2.7000 ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف سلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نلاحظ بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 20 ليدعونا بذلك لانتظار وصول السعر نحو 2.6000 و 2.5400 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6800 و 2.6000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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