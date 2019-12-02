شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبحث عن منفذ– تحليل - 2-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين منذ تداولات الفترة الأخيرة عالق بشكل واضح ما بين المقاومة المستقرة عند 915.00 ومستوى الدعم المتمثل بمحور المتوسط المتحرك 55 نظرا لاستقراره قرب 883.00 ليعيق ذلك المحاولات السلبية المقترحة سابقا.
لاستئناف الهجوم السلبي, يحتاج السعر لعزم سلبي قوي ليمكنه من تحقيق الكسر المطلوب للدعم الحالي, ومن ثم لننتظر وصوله نحو المحطات السلبية المتمركزة عند 860.00 و 830.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 860.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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