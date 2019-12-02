الباوند مقابل الين يتمسك بالمحاولات الصاعدة-تحليل - 2-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات الفترة الأخيرة إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 141.50 ليعزز ذلك المسار الصاعد والمتوقع سابقا, كذلك اندفاع المتوسط المتحرك 55 نحو مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز حول 140.25 يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف الإضافية والمتمركزة حول 142.60 وصولا نحو 143.80 بتداولات الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.80 و 142.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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