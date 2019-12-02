شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالمحاولات الصاعدة-تحليل - 2-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات الفترة الأخيرة إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 141.50 ليعزز ذلك المسار الصاعد والمتوقع سابقا, كذلك اندفاع المتوسط المتحرك 55 نحو مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز حول 140.25 يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف الإضافية والمتمركزة حول 142.60 وصولا نحو 143.80 بتداولات الفترة المتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.80 و 142.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد