شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينجذب للمسار الصاعد- تحليل - 2-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة موجه صاعدة جديدة متجاوزا بذلك مقاومة القناة الهابطة المتمركزة عند 120.65 ليؤكد بذلك انتقاله للمسار الصاعد من جديد, سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 120.05 لدعم حقيقي أمام التداولات الصاعدة ولنبدأ بترجيح تسجيل الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 121.30 و 122.45 على التوالي.

كذلك اندفاع مؤشر ستوكاستيك واستقراره ضمن مستوى تشبع الشراء, يزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد باكتسابه لعزم إيجابي جديد ليعزز ذلك فرص تحقيق الأهداف المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.35 و 121.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد