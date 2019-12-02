شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثالث على التوالي والسوق تتخلي عن حاجز 200 مليار$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،والقيمة الإجمالية لسوق التشفير تتخلي مرة أخرى عن حاجز 200 مليار $ ،مع تجدد عمليات البيع المفتوحة ،ومع استمرار تلك العمليات فأسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم مرشحة للتخلي عن مستويات 7,000$.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 271$ بما يعادل نسبة 3.7% إلى 7,140$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,411$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,431$.

فقدت العملة الرقمية الرائدة فى السوق"البتكوين" بالأمس نسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار النزول من أعلى مستوى فى أسبوع عند 7,870$ لكل وحدة بتكوين.

وعلى مدار تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ،فقدت أكبر عملة مشفرة العالم " البتكوين" نسبة 17.5% ، فى رابع خسارة شهرية خلال الخمسة أشهر الأخيرة ، بفعل الأجواء السلبية التي سيطرت على السوق خلال تلك الفترة.

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تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 4 مليار$ إلى إجمالي 197 مليار$ ،مع هبوط أسعار البتكوين وعملات رئيسية أخرى.

لتنزل القيمة السوقية مرة أخرى دون حاجز 200 مليار$ ،بعد أن تخلت عنه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أيار/مايو الماضي ، نتيجة تسارع عمليات البيع المفتوحة.

ومع استمرار تلك العمليات ،وضعف المحفزات الإيجابية بالسوق ،فأسعار البتكوين مرشحة لمزيد من الهبوط ،والتخلي مجددا عن مستويات 7,000$.

من ناحية أخرى تتباين الآراء بخصوص مستقبل سعر البتكوين بعد أيار/مايو 2020 ، و الذي يشهد تخفيض مكافأة التعدين إلى النصف ،فهناك من يعتقدون أن السعر سيتحرك فى سوق صاعدة ،وآخرون يعتقدون أن السوق لن تتحرك كثيرا.

بداية من أيار/مايو القادم، سوف تنخفض المبالغ المدفوعة إلى عمال المناجم لكل كتلة من 12.5 BTC إلى 6.25 BTC.