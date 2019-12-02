شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية،ليبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، بعدما أظهرت استطلاعات للرأي فى المملكة المتحدة تضيق حزب العمال "المعارض" للفرق مع حزب المحافظين "الحاكم" قبل انتخابات البرلمان المقررة فى 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من لندن ، عن قطاعات الصناعات التحويلية البريطاني بالقراءة النهائية خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2907$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2933$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2935$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2950$ ، بفضل تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بخلاف تراجع مستويات الدولار ، فهناك تعهد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بتمرير صفقة "بريكست" داخل البرلمان الجديد قبل عطلات أعياد رأس السنة الجديدة.

أظهرت أحدث استطلاعات الرأي فى المملكة المتحدة البريطانية ،إلى تقدم ضعيف للغاية لحزب المحافظين الحاكم على حزب العمال المعارض ،قبل الانتخابات العامة المقررة فى البلاد يوم 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من لندن ،عن قطاع القطاعات التحويلية بالقراءة النهائية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الأخير من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع مستوي 48.3 نقطة بنفس القراءة الأولية ، وسجل القطاع مستوي 49.6 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.