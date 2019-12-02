شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفعل زيادة التصنيع الصيني والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على واحد بالمئة اليوم الاثنين في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين إلى ارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن أوبك ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شحا في العام المقبل.

وبحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 61.15 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 55.92 دولار للبرميل بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.

وصعد النفط اليوم بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر تشرين الثاني في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم ، للمرة الأولى في سبعة أشهر بسبب ارتفاع الطلب المحلي في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.

ومن المتوقع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على الأقل التخفيضات القائمة لإنتاج النفط حتى يونيو حزيران 2020 حين يجتمعون هذا الأسبوع.