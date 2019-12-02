الاقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع بيانات إيجابية لمصانع الصين

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع دعم بيانات إيجابية لأنشطة المصانع في الصين القطاعات التي تتأثر بالتجارة مثل التعدين والنفط والغاز فضلا عن شركات صناعة السيارات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بواقع 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش بقيادة شركات التعدين التي لها انكشاف على الصين والتي ربحت 1.2 بالمئة بينما ساهم صعود سعر النفط في ارتفاع قطاع الطاقة 0.5 بالمئة.

وامتد التفاؤل من الأسواق في آسيا حيث أظهر مسح خاص أن نشاط المصانع في الصين سجل توسعا مفاجئا في نوفمبر تشرين الثاني بأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات مع زيادات قوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

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