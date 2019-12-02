شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول محطة طاقة متجددة في المملكة بنسبة توطين 100% والان نبدء بالتفاصيل

نجحت المملكة في تشغيل أول مشروع طاقة متجددة في السعودية وهو مشروع سكاكا، حيث تم ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية لإنتاج الكهرباء. وتبلغ نسبة التوطين في المشروع 100% ويشكل أبناء منطقة الجوف 90% من هذه النسبة.

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