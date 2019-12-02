شكرا لقرائتكم خبر عن 200 قيادة استثمارية تبحث تعظيم موارد صندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل

وشارك في المنتدى أكثر من 200 شخصية قيادية من الشركات التي يسهم بها الصندوق وتمثل شتى القطاعات والصناعات بالمملكة.

واستمع الحضور إلى عدد من الخبراء في التطبيقات الرقمية التي أحدثت واقعاً جديداً في الأسواق؛ ومنهم متخصصون في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وجرت نقاشات حول ما يحمله المستقبل من اتجاهات وفرص وتحديات في الآن نفسه.

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وشهدت فعاليات منتدى شركاء صندوق الاستثمارات العامة نقاشات بين الحاضرين حول التأثير المحتمل للتكنولوجيا في القطاعات والصناعات التي تنشط بها استثمارات الصندوق.

وكان من أهم فعاليات المنتدى تقديم الصندوق لآلية "أسلوب صندوق الاستثمارات العامة"؛ التي يستهدف الصندوق من خلالها دعم ومساندة شركات محفظته ومساعدتها في تحقيق القيمة المنشودة على أساس قوي من الحوكمة المستقلة للصندوق وضمن إطاره التشغيلي الفعال.

ومن شأن "أسلوب صندوق الاستثمارات العامة" أن يساعد الشركات في تبني هيكلية حوكمة فعالة، وتحديد مصادر جديدة لمزيد من النمو والربحية، بالاستفادة من البنية التحتية للصندوق وشبكته المحلية والدولية واسعة النطاق من الشركات وقادة الفكر والمستثمرين إضافة للأطراف الحكومية المعنية.